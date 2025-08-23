No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La economía estadounidense prosperará a pesar de la Trumponomics (Análisis)

Nouriel Roubini
23 de agosto de 2025 - 01:20 p. m.

Es el sector privado singularmente dinámico de Estados Unidos, no las políticas de Trump, lo que determinará las perspectivas de crecimiento futuro.

Fotografía de julio de 2025 en la que un "trader" revisa, el comportamiento de las acciones en la New York Stock Exchange a las medidas de aranceles tomadas por la administración Trump. EFE/EPA/JUSTIN LANE
Foto: EFE - JUSTIN LANE

Desde el “Día de la Liberación” de Donald Trump, el 2 de abril, cuando anunció aranceles comerciales radicales tanto para aliados como para enemigos, la opinión generalizada sobre las perspectivas de la economía estadounidense a corto, mediano y largo plazo ha sido pesimista. El aumento de los aranceles provocará una recesión en Estados Unidos y el mundo; el excepcionalismo estadounidense ha llegado a su fin; el déficit fiscal y el de cuenta corriente de Estados Unidos se volverán...

