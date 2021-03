Nuestro equipo de fotografía no tiene mujeres y esa no es una crítica menor Noticias destacadas de Columnas

Hay errores para los que no tenemos respuesta. Nos halaron las orejas por no tener ni una fotoperiodista mujer y, aunque no podemos tener una solución pronto, es una gran carencia no tenerla. El mensaje ha sido recibido. No hubo muchas embarradas más esta semana, excepto porque revivimos una noticia sin aclarar que era del pasado y pusimos a filosofar a Jorge Oñate cuando tenía solo un año.

