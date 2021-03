Only Fans: caímos en la broma sobre Almacenes Only Noticias destacadas de Columnas

Por unos minutos, convertimos una broma en información. Algún bromista publicó un comunicado muy formal en el que decía que Almacenes Only no tenía relación alguna con Only Fans, la plataforma de pago a creadores de contenidos por suscripción. Asumimos esa información como real y metimos las patas.

Mira aquí más videos de El Espectador.

Más Videos