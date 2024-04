A propósito de constituyentes

El presidente Rafael Núñez no quería derogar la Constitución de Rionegro, pero el triunfo de sus tropas en la batalla de la Humareda lo impulsaron a decir, el 9 de septiembre ante la multitud que se había congregado debajo del balcón de Palacio: “La Constitución de 1863 ha dejado de existir”.

Desde 1878, cuando era presidente del Senado, quería modificar la Carta del 63, pero no derogarla. Al darle posesión como mandatario a Julián Trujillo comenzó a hablar de regeneración. “Hemos llegado a un punto, dijo, en que estamos confrontando este preciso dilema: regeneración administrativa fundamental o catástrofe”.

Con los años cambió de opinión y luego del triunfo de la Humareda convocó el Consejo Nacional de Delegatarios que se reunió en Bogotá el 11 de noviembre de 1885, Día de la Independencia de Cartagena. Quedó integrado por 18 miembros, y allí se le dio sepultura a la Constitución de 1863.

El presidente Petro ha dicho reiteradamente que no va a derogar la Constitución de 1991 porque él se siente como si fuera uno de sus padres. Pero, ¿para qué quiere una constituyente? ¿Para hacerle ajustes? ¿Cómo y con quiénes? Si no ha logrado sacar adelante con el actual Congreso las reformas que ha propuesto, ¿cómo puede lograr la aprobación de la convocatoria para una constituyente?

Nuestra historia muestra ejemplos de constituyentes que terminaron cumpliendo funciones diferentes, como la del general Reyes, que lo reeligió por 10 años y no gobernó ni cuatro, o como la de Laureano Gómez, que no les sirvió ni a él ni a Roberto Urdaneta y, en cambio, terminó eligiendo y reeligiendo al general Rojas Pinilla.

Que no le suceda a Petro lo que ocurrió con el presidente López Michelsen, quien no pudo convocar su constituyente porque la Corte Suprema de Justicia no dejó. Entonces decían: “Pobrecito, pobrecito el presidente/ un pastusito le va tumbar/ la constituyente”.

(El pastusito era José María Velasco Guerrero. Era presidente de la Corte y gran guerrero. Fue constituyente del 91).