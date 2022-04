Apuestas y encuestas

¿Cómo van las apuestas? Hoy muy pocos se atreven a predecir si en la próxima jornada habrá segunda vuelta y, si no la hubiera, quién sería el ganador en la primera. Todo, como consecuencia de las encuestas que se están revelando. El fenómeno se da cada cuatro años y este no es la excepción. El ejercicio se hizo aquí hace unos meses y hoy, a escasos días del 29 de mayo, bien vale la pena repasar la historia. En 1994, luego de la Constituyente de 1991, cuando barrió el M-19, se daba por seguro que el presidente iba a ser Antonio Navarro. Apenas sacó el 3,79 % y no pasó a la segunda vuelta. Ante los nuevos hechos daban por seguro que ganaba Pastrana, pero ganó Samper.

En 1998, ¿quién no aseguraba que el triunfador sería Serpa, después de haber ganado en la primera vuelta contra Pastrana? En la segunda ganó Pastrana. Pero el reloj a la guerrilla le resultó Tirofijo.