Banrepública y el “articulito”

Una de las decisiones más importantes que adoptó la Constitución de 1991 fue la independencia del Banco de la República, consagrándolo como banca central y trasladándole poderes más amplios de los que antes ejercía la llamada Junta Monetaria. Le dio la competencia para el manejo de la moneda y del crédito, los cambios internacionales y la administración de las reservas.

El propósito del Constituyente fue crear un organismo independiente, alejado de intereses partidistas y de los gobiernos de turno. Por ello se estableció un sistema de elección de su junta directiva y su gerente. Se buscaba que un presidente, durante su período, no pudiera escoger más de dos de sus miembros, pero la reelección de quien sabemos, con el famoso “articulito”, dio al traste con esa sana práctica. Desde entonces, vienen los desajustes y se presentó la situación, a finales del 2019, cuando el actual Gobierno estuvo a punto de imponer al gerente, que en su momento era el ministro de Hacienda. No lo consiguió, siguió desempeñándose como tal y desde allí tuvo la infeliz idea de proponer una reforma tributaria que incendió el país. Tanto fue su infortunado desempeño que le tocó renunciar. Pero como el personaje no se podía quedar desempleado, el Gobierno, burlándose del país, lo designó nuevo miembro de la junta directiva del Banco.