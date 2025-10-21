Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nos dejó Benjamín Ardila Duarte y con él se fueron las anécdotas históricas, los libros viejos que atesoraba, las fotocopias y las buenas tertulias a las que nos tenía acostumbrados. Era una enciclopedia de casos curiosos que relataba de memoria, tanto de Francia, como de España y por supuesto de nuestro país. Hizo parte de todas las academias y cuentan sus alumnos que sus clases en las facultades de derecho eran agradables y demostraba su sapiencia. Se desempeñó en diversos cargos de la administración pública, además de que fue un autor prolífico habiendo escrito sobre temas constitucionales, históricos, de personajes como Andrés Bello, Bolívar, Nariño, Gaitán, López Pumarejo, López Michelsen. También fue parlamentario y cónsul de Colombia en Hamburgo.

Se preciaba Ardila Duarte de formar parte de los viejos liberales de la revolución en marcha y era habitual visitante y contertulio del presidente López Michelsen, con quien se “sintonizaba” sobre los últimos acontecimientos de la política y del devenir nacional. Era feliz haciendo cábalas sobre resultados electorales y mucho habría gozado sobre lo que nos espera para los comicios del próximo año con consultas, vueltas y revueltas con más de cien precandidatos presidenciales.

En las crónicas políticas de su época de congresista se recuerda que en plena sesión de la Cámara rompió una carta del presidente Betancur referida a determinado tema que no compartía con el mandatario.

Como parlamentario fue ponente en la Cámara de la elección popular de alcaldes contribuyendo con su respaldo al ministro de Gobierno, Jaime Castro, quien hizo la propuesta. Acudió, en su informe, a las doctrinas liberales para recordar que desde años atrás esa era una bandera de su partido.

Ya, en donde se encuentre, debe estar convocando a una tertulia con amigos del Pomeriggio al que era tan habitual. Ojalá no nos invite muy pronto. Descansa en paz, amigo Benjamín Ardila Duarte.