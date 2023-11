Cambié de opinión sobre Argentina

Invitamos a nuestros columnistas a contarnos de las ideas que defendieron y que, ahora, perciben de manera diferente. Esta columna es parte del especial #CambiéDeOpinión.

Por no saber de política, y menos de política argentina, me atreví a proponer en los Microlingotes de hace diez días: “Hoy los argentinos deben votar en Massa”. Fue quizás una pifia de cuya publicación no sé si vale la pena arrepentirse. La verdad es que jamás pensé que iba a pasar lo que sucedió. Era una decisión difícil para el pueblo argentino, era como escoger entre el sida y el cáncer. Una alternativa que se inclinó en favor de un personaje salido de las redes sociales que dialogaba con su perro, en buena hora fallecido, pero con quien aún se comunica. De pronto por eso fue que recibió el apoyo del gran escritor y pésimo político, Mario Vargas Llosa, autor de la novela La ciudad y los perros. El gran derrotado fue Sergio Massa, ministro de Economía, causante de una devaluación de casi el 150 % que están sufriendo los argentinos diariamente. Pero, pensaba yo, era el menos malo de los dos. Como en la célebre ópera, hoy puede decirse: “No llores por mí, Argentina”.

Que una nación –como dicen ellos porque jamás hablan de república— se haya gobernado con el recuerdo de Perón, casi merece su suerte. En estas elecciones de hace diez días, el pueblo castigó esas malas administraciones de los Kirchner y de tantos otros herederos del dictador. La otrora pujante nación de comienzos del siglo XX hoy es un país que se halla en la incertidumbre y que va a estar dirigido por un loquito. Le va a tocar difícil, no tanto por su anunciada incompetencia, sino por el hecho de que su representación en el Congreso es mínima. Pero qué importa, porque dirá: “Miley soy yo”, parodiando a Luis XIV, quien aseguraba: “El Estado soy yo”.

De todas maneras, Argentina tiene la culpa. ¿Cómo escogen de contraparte a un candidato que tiene al país con una inflación que crece mientras duermen?

En definitiva, cambié de opinión. El microlingote que publiqué debió ser este: “Argentino, Evita votar por Massa”.