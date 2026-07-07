Colombia, ¿país de leyes?

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¿Será que Colombia es un país de leyes? Me parece que no. Hay que comenzar por el principio. El general Santander, uno de nuestros próceres, dijo una frase lapidaria que se halla a la entrada del Palacio de Justicia: “Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”.

Luego de la toma de ese templo de la justicia por parte del M-19, las fuerzas militares, al iniciar con tanques la retoma para “defender la democracia, maestro”, lo primero que hicieron fue destruir esa placa para que no quedara piedra sobre piedra de esa frase en donde quedaba consignado nuestro estado de derecho. Siguieron los hechos lamentables: el asesinato de magistrados, funcionarios de la rama y muchas personas que estaban en el lugar cuando se produjo el holocausto.

El país se reconstruyó, muchas leyes revivieron, y el país siguió su curso. Pero ninguna de las leyes dijo, y jamás lo ha dicho, que “El Congreso de Colombia legisla”, dice que “El Congreso de Colombia decreta”, luego no son leyes, son decretos.

Los actos de las asambleas departamentales son ordenanzas, y ellas dicen que ordenan; los concejos municipales expiden acuerdos y dicen que acuerdan; los gobernadores y alcaldes expiden decretos y por eso decretan. ¿Y por qué las leyes no dicen que legislan? La propia Constitución, señala en el artículo 169: “El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido, y a su texto precederá la fórmula: “El Congreso de Colombia, decreta”.

Pero hay algo peor. A las reformas constitucionales no las llaman por su nombre, porque ellas reforman la Constitución, las denominan “actos legislativos” y tampoco dicen que legislan, sino también decretan.

El gobierno electo anuncia que tiene listos 90 decretos que expedirá el 7 de agosto próximo. ¿Serán decretos para desobediencia civil?

Luego, en conclusión, no somos un país de leyes, sino de decretos.