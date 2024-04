Para hablar de la Constitución de 1991 hay que hacer varias precisiones, como lo señaló recientemente Alfonso Gómez Méndez. La primera es la denominación de la séptima papeleta. ¿Por qué se le llamó así? Se realizarían elecciones el 11 de marzo de 1990, en donde se iba a votar para Senado, Cámara, asambleas, concejos, alcaldes y consulta popular liberal para escoger candidato. Entonces un grupo de estudiantes, entre otros Fernando Carrillo, quien luego sería procurador, habló de incluir una séptima papeleta para convocar una constituyente. La Registraduría no le dio validez y por eso no se contó. El 3 de mayo el presidente Barco expidió el Decreto 927 para que en las elecciones presidenciales del 27 de ese mismo mes se preguntara, ahí sí legalmente, si querían la convocatoria de una constituyente. Era una segunda papeleta, porque la primera era para elegir presidente. A favor votaron 5.236.863 por la convocatoria y 230.000 en contra. Luego no debió hablarse de séptima papeleta, sino de segunda.

Paradojas de la vida: el plebiscito de 1957 obtuvo 4.169.294 y la convocatoria a la constituyente, que anuló la norma que bloqueaba la derogatoria de la Constitución de 1886, solo la superó en un poco mas de un millón de votos, 73 años después.

Y ni hablar de las presidenciales: César Gaviria salió elegido por 2.891.808, una de las votaciones más pobres del liberalismo, cuando Barco, cuatro años antes había logrado 4.214.510.

Los constituyentes de 1991 fueron elegidos por 3.710.557 y los congresistas revocados obtuvieron 7.654.150.

Luego, ¿constituyente para qué? Cada vez que se vota para esta clase de consultas el pueblo vota menos, no concurre, como se puede demostrar con cifras.

Así que no hay que arriesgarse con una nueva constituyente. Con seguridad tendrá menos votos.