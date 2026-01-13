Delcy y Jorge Rodríguez

"Llama atención que el poder Ejecutivo y el Legislativo de Venezuela estén en manos de dos hermanos, quienes se juramentaron entre sí la semana pasada": Óscar Alarcón. Foto: EFE - MIRAFLORES PALACE HANDOUT

Llama atención que el poder Ejecutivo y el Legislativo de Venezuela estén en manos de dos hermanos, quienes se juramentaron entre sí la semana pasada. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República, y Jorge Jesús Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, son hijos de un viejo dirigente sindical, quien también se llamaba Jorge, considerado mártir por el chavismo. Fue un político, dirigente estudiantil y guerrillero de extrema izquierda que murió en 1976 a consecuencia de las torturas a la que fue sometido en los calabozos de la policía política que conmovió a la opinión pública venezolana en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Murió de un infarto cuando estaba en prisión.

Jorge Antonio Rodríguez, el padre, fue jefe de un comando que el 26 de febrero de 1976 secuestró a William Niehous, presidente de la compañía norteamericana Owens-Illinois, a quien tuvieron encerrado por tres años y cuatro meses hasta cuando pudieron cobrar un rescate de veinte millones de dólares de la época. Se trató del secuestro más caro y más largo de la historia de Venezuela. Esa misma agrupación había retenido antes al futbolista Alfredo Di Stefano, quien duró muy poco privado de la libertad, pero por quien también cobraron rescate. Los ilícitos fueron realizados por el grupo autodenominado “Argimiro Gabaldón”, que se presentaban como protectores de la paz y contra el imperialismo. Gracias a los rescates recibidos en dólares, los hijos de Jorge Antonio Rodríguez pasaron a mejor vida y lograron especializarse en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos y convertirse en los alfiles de Chávez y Maduro.

Llegaron Delcy y su hermano Jorge a altas posiciones del Estado, no gracias a la Providencia ni a Dios... dado, sino a la trayectoria delincuencial de su padre, cuya tumba visitaron hace ocho días después de haberse posesionados ambos como presidenta interina y como presidente de la Asamblea Nacional. En manos de ellos y de Trump está el futuro del petróleo y de la vecina república.