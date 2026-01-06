Democracia venezolana

Hace unos años escribí sobre los presidentes venezolanos. Vale la pena recordar la columna, a propósito de los hechos recientes, para reiterar que ese país no se ha caracterizado por tener gobiernos democráticos. Desde los primeros años de su república (1810-1813) fueron presidentes Cristóbal Mendoza y Francisco Espejo, ambos muy breves: el segundo de ellos apenas estuvo 20 días. Le entregó el poder a Francisco de Miranda, quien lo mantuvo durante 92 días. Después vendría Bolívar que, si bien ostentó el título de presidente, prácticamente no lo ejerció porque su faena fundamental fue la guerra de Independencia. Desde 1821, el jefe...