Opinión
Columnistas
Macrolingotes

Democracia venezolana

Óscar Alarcón
06 de enero de 2026 - 05:05 a. m.

Hace unos años escribí sobre los presidentes venezolanos. Vale la pena recordar la columna, a propósito de los hechos recientes, para reiterar que ese país no se ha caracterizado por tener gobiernos democráticos. Desde los primeros años de su república (1810-1813) fueron presidentes Cristóbal Mendoza y Francisco Espejo, ambos muy breves: el segundo de ellos apenas estuvo 20 días. Le entregó el poder a Francisco de Miranda, quien lo mantuvo durante 92 días. Después vendría Bolívar que, si bien ostentó el título de presidente, prácticamente no lo ejerció porque su faena fundamental fue la guerra de Independencia. Desde 1821, el jefe...

DONALDO MENDOZA M.(67774)Hace 6 minutos
Y aquí, con tradición más estable, tenemos ahora a la extrema derecha y sus medios abogando por la intervención de USA.
Chirri(rv2v4)Hace 1 hora
Pueblo ese para gustarles las dictaduras...o tan de malas, es mejor ser pobre de recursos pero firme con el voto. Ahora no se sabe cuándo se nos metan los gringos tierra adentro.
Atenas (06773)Hace 1 hora
Ehh, Oscarín, es un excelente ejercicio comenzar año nuevo estando de acuerdo contigo y esa burlona frase de remate “Los vecinos no han Madurado”, por lo cual era preciso meterle la mano por parte de una democracia ejemplar como lo es USA. Atenas.
  • ERWIN JIMENES(18151)Hace 13 minutos
    El amiguis de epstein ..te gustan los pedofilos ,Caligula ..bueno ..se entiende..saludos al travesti,obdulito ..como salio la operacion? ..y polo polo? son felices las tres ..chaoo apebas.
