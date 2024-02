El archiduque

No puede ser que la Corte Suprema de Justicia aplace la elección del fiscal. Si bien el Constituyente del 91 le dio esa facultad, no le fijó el término para cumplirla y, teniendo en cuenta ese vacío, se especula que postergue indefinidamente esa necesaria elección. No hay derecho a que eso ocurra. Con suficiente anticipación el presidente de la República les envió la terna y no hay razón válida para jugar a un aplazamiento, a no ser que deseen hacerle el juego a un fiscal que se ganó el cargo por su amistad con el anterior jefe del Ejecutivo.