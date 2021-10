El Banco de la República

En este Gobierno, la Junta Directiva del Banco de la República se ha convertido en una puerta giratoria. Juan Pablo Zárate salió de allí después de casi diez años en el cargo, antes de cumplir su último período, y fue nombrado luego viceministro de Hacienda. En su reemplazo, designaron a Roberto Steiner, quien venía del BID, en donde era vecino de escritorio del presidente Duque, igual que Arturo Galindo, quien no duró mucho y regresó al Banco en Washington. Lo reemplazó Jaime Jaramillo Vallejo. Después ingresaron Mauricio Villamizar y Bibiana Taboada, hijos el primero de un exministro y la segunda de Alicia Arango, exministra y actual embajadora en Suiza. No se critica esa relación de parentesco, sino el hecho de que no tienen la trayectoria ni los títulos académicos que les permitan desempeñarse en tan importantes cargos, como quienes los antecedieron, entre ellos Ana Fernanda Maiguashca, José Antonio Ocampo y Adolfo Meisel.

Todos esos movimientos, de entradas y salidas, tenían por meta lograr la elección de Alberto Carrasquilla como gerente del Banco, propósito que no lograron, y a quien finalmente, como premio de consolación, metieron en la propia junta, a pesar de que le tocó salir volando del Ministerio de Hacienda tras las protestas que generó su reforma tributaria. Entró en reemplazo de Carolina Soto, esposa del candidato Alejandro Gaviria, violando la representación femenina, demanda que ya fue aceptada y pronto fallarán.

Pero además se observa en estos nombramientos la clara inclinación de escoger economistas de los Andes y Fedesarrollo, como si otras universidades no tuvieran profesionales del mismo nivel de los que antes estuvieron en la junta y se desempeñaron con lujo de competencia, como Antonio Hernández, Salomón Kalmanovitz y Gerardo Hernández, para citar unos pocos.

El Constituyente del 91 nunca se imaginó que la independencia del Banco de la República empezaría a ser tan dependiente.