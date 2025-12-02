El general Huertas

Resume e infórmame rápido

Por estos días ha estado en la mira el general Juan Miguel Huertas a propósito de las graves denuncias presentadas por el Canal Caracol. Su conducta está siendo investigada y ojalá pronto se haga claridad y justicia sobre los hechos allí revelados.

Pero hay otro general Huertas en nuestra historia que tuvo mucho que ver con la separación de Panamá. Se llamaba Esteban Huertas quien, con un poco más de treinta años, era general de la República y llegó a la comandancia general del Ejército en el istmo.

Cuando un grupo de panameños proyectaba la separación, al general Huertas comenzaban a acosarlo para que los ayudara en su propósito y él, con la discreción propia de las gentes de Boyacá –había nacido en Úmbita–, no les decía que no pero su actitud parecía ser afirmativa. Medía metro y medio de estatura, pero hizo rápidamente una carrera militar como cualquier gigante. En 1900 perdió la mano derecha en el combate de Anchicayá, Cauca. Desde entonces comenzaron a decirle el “mocho” Huertas. Si los años subsiguientes de su vida los hizo con una sola mano, entre otros hechos su complicidad con la separación, ¡qué tal si hubiera tenido las dos!

En la iglesia de Úmbita, población ubicada a 767 kilómetros de Tunja, reposa su folio de nacimiento: Juan Esteban Huertas López, debajo del nombre, en el margen izquierdo escribieron a mano: “Traidor a la patria. Vendió el istmo de Panamá en 1903. Con el producido de su traición vive olgadamente (sic) en Nueva York”. Cuando se produjo la separación, tenía 34 años. (Fotocopia de ese folio lo publico en uno de mis libros sobre Panamá).

Los más modestos en cifras aseguran que le dieron 30.000 dólares de la época y 50 a cada uno de los soldados, a quienes el gobierno colombiano les adeudaba siete meses de sueldo.

Ojalá este general Huertas de ahora no tenga nada que ver con el Huertas de entonces. Por este, hoy nadie da una mano.