El juicio a Uribe

“Que los amigos del expresidente no comiencen a presionar porque de pronto les va peor. Dejen que la justicia falle”: Óscar Alarcón. Foto: Óscar Pérez

Finalizó el juicio al expresidente Álvaro Uribe. Fueron más de diez años de un proceso que se inició por él mismo cuando denunció al senador Iván Cepeda. La Corte Suprema de Justicia no solo absolvió al acusado, sino que, contrario a lo que pensaba el exmandatario, compulsó copias y se inició un proceso en su contra. Uribe, que es gallo de pelea, comenzó su defensa y cuando observó que en el alto tribunal las condiciones no le eran favorables, optó por un procedimiento al que él originalmente dijo que no acudiría: que lo juzgaran los jueces ordinarios, y para eso renunció a su condición de senador. Él es hábil e inteligente, nadie...