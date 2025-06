El olvidado Gabriel Turbay

“Gabriel Turbay no solo fue el presidente que no fue, sino el político más olvidado que hemos tenido en la historia”: Óscar Alarcón. Foto: Archivo El Espectador

Gabriel Turbay no solo fue el presidente que no fue, sino el político más olvidado que hemos tenido en la historia. ¿Quién se acuerda de que el Partido Liberal perdió en las elecciones de 1946, pero que él le ganó a Gaitán? El Turco, como lo llamaban sus enemigos, merecía no solo ser candidato sino presidente. Había ocupado los cargos más importantes de la nación: parlamentario, ministro, embajador, designado a la Presidencia, jefe del liberalismo. En la convención de su partido, de julio de 1945, fue escogido candidato oficial, pero Gaitán se lanzó en disidencia. Ante la división, el conservatismo con Mariano Ospina Pérez ganó...