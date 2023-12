El ruso alcalde de Tunja

No la va a tener fácil el recién elegido alcalde de Tunja, el ruso Mikhail Krasnov. Fue noticia destacada, aún en el exterior, que un paisano de Putin resultara elegido alcalde en una ciudad suramericana que muchos ni siquiera saben dónde está ubicada. Además, en Boyacá la política se da silvestre. En la plaza principal de la capital, Plaza de Bolívar, donde se registra un frío que parece soviético, se arman gabinetes y se especula sobre el futuro del país. Me cuentan que el presidente López Pumarejo relataba que cuando había crisis en las gobernaciones los lideres políticos acudían a su despacho con sendas hojas de vida para recomendar a sus amigos para el cargo, pero, en cambio, los boyacenses iban, no con postulantes, sino para advertirle al mandatario que se abstuviera de nombrar a tal o cual persona, por razones diversas.

Un caso sonado en la picaresca historieta boyacense es la del médico Aristóbulo Ardila quien después de ser un modesto médico en Sogamoso, pasó a ser ministro de tres presidentes. Era el gobierno de Marco Fidel Suárez. Él deseaba designar en la cartera de Hacienda a un boyacense. Convocó a los jefes conservadores de la región. Asistieron todos, menos Aristóbulo Ardila. Cada uno de los concurrentes se postuló, pero el mandatario, para no disgustar a ninguno, escogió al ausente, resultando ser ministro de Hacienda sin saber nada de presupuesto ni del Producto Interno Bruto. El bruto no era Ardila, porque se quedó en el cargo con los presidentes siguientes, Jorge Holguín y Pedro Nel Ospina.

Tan pronto se produjo la elección del ruso Krasnov como alcalde, derrotando a los “caciques” de la región, comenzaron las demandas y cuentan que no se cansa de responderlas, con suerte, hasta ahora.

Es que en Boyacá no hay indios, sino “caciques”.