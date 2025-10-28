El sueño americano

A pesar de que se quejan de los EE. UU., hay un sinnúmero de compatriotas que desearían vivir en el país del norte, aun sufriendo con un gobierno tan nefasto como el de Trump. Ese sueño americano no es de ahora, sino que data del siglo XIX cuando hubo quienes propugnaban la anexión de lo que hoy es Colombia a esa nación. Lo propuso el gran jurista Florentino González, procurador de la época, en momentos en que se discutía en nuestro Congreso una reforma constitucional del Gobierno de Mariano Ospina Rodríguez y del Ministerio Público que se convertiría en la Constitución centro federal de 1858. Los autores de la iniciativa, que era...