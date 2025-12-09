Futbol, salsa y literatura

Rafael Araújo Gámez fue un reconocido periodista y locutor deportivo de los años ochenta que cantaba con un acento muy particular los goles del deportivo Cali y del América, a pesar de que no era vallecaucano sino samario. Se inició narrando los partidos y goles del Unión Magdalena, pero el mal desempeño de su equipo desde entonces hizo que cambiara de afición y de ciudad en donde todavía habita, ya prácticamente retirado de esa actividad.

Antes vivió en Bogotá cuando comenzó a estudiar derecho en el Externado, combinando su locución con el estudio de las leyes y con el grupo de teatro de esa universidad que dirigía Carlos José...