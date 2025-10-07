Logo El Espectador
Opinión
Columnistas
Macrolingotes

¿Hay procurador?

Óscar Alarcón
07 de octubre de 2025 - 05:09 a. m.

No cabe duda de que el presidente Gustavo Petro está interviniendo en política al decidir sobre las consultas para escoger candidatos de su partido. De igual manera el ministro Benedetti, quien habla de política como si estuviera en indagatoria. Una situación similar ocurrió en 1976, cuando el presidente era Carlos Lleras Restrepo y como procurador se desempeñaba Mario Aramburo, a quien había nombrado por decreto porque el legislativo no había elegido al jefe del Ministerio Público.

La política estaba en su fervor porque crecía la candidatura oposicionista del general Gustavo Rojas Pinilla. Según el procurador Aramburo, el...

