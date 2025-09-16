No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Macrolingotes

“Hilos de sangre”

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
16 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

Conocí a Gilberto Castillo, hace unos años, cuando mantenía en El Espectador una agradable columna de reportajes titulada “En pocas palabras”. Tenía, desde entonces, una afección en la vista y de pronto, quién sabe por qué circunstancia, resultó siendo socio y luego propietario de una óptica que hoy presta buenos servicios con destacados profesionales. Pero Gilberto, que es inquieto, se dedicó a investigar la historia de nuestro país, sobre todo aquella anterior a la independencia.

Hace unos años publicó un libro, Caminando en el tiempo, que trata sobre el encuentro coincidente de tres conquistadores: Quesada,...

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

Conoce más

Temas recomendados:

Historia de Colombia

Gilberto Castillo

Literatura

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar