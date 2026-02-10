La búsqueda de consultas

Resume e infórmame rápido

Nadie recuerda, o no sabe, que a comienzos del siglo XX no eran los liberales ni los radicales quienes criticaban en Colombia a los Estados Unidos: eran los conservadores. La razón, en gran parte, por la pérdida de Panamá en la cual muchos de ellos tuvieron la culpa comenzando por el dubitativo presidente Marroquín quien, en el colmo de la desfachatez, dijo que le habían entregado un país y había devuelto dos. Y uno de sus próceres, don Miguel Antonio Caro dijo entonces en el Senado que mal hacía Colombia en ligar a la perpetuidad su suerte a la de los Estados Unidos puesto que la aparente pujanza y grandeza de ese país de inmigrantes era efímera, una estrella fugaz en el firmamento de las naciones que jamás alcanzará la permanencia y solidez de las potencias europeas. Esa actitud de Caro en los debates en el Senado contra los Estados Unidos condujo a la separación de Panamá.

Y esos mismos hoy, hace unos días, fueron a ese país del norte a hacerle mal ambiente a la anunciada visita del presidente Petro. Si le iba mal al mandatario no era a él sino al país, y mejor no le pudo ir. Los dos se encontraron en el Salón Oval y dialogaron en los mejores términos sobre problemas comunes. Ninguno de los dos convenció al otro. Cada uno expuso sus puntos y vista y los defendió dentro de la mayor cordialidad. No hubo ganadores ni vencidos pero las relaciones de ambos países volvieron por buenos caminos.

No es que a uno le guste Petro ni que aplauda sus desaciertos, pero lo que sí rechaza es la manera como sectores de la derecha de este país, que quiere afianzarse en el poder, tengan un sinnúmero de candidatos que lo único que ofrecen es seguir en la guerra, continuar el odio y desconocer los Acuerdos de Paz que han pretendido sabotear.

Necesitamos un mandatario que busque la paz y la concordia, sin odios, para lograr el progreso que añoran los colombianos. Los aspirantes están tan locos que están buscando consultas.