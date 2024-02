La Corte Suprema y los cónclaves

En lo que tiene que ver con la elección de la fiscal general de la Nación, va a tocar acudir al procedimiento que empleó la Iglesia católica para elegir papa: coger a todos los cardenales, encerrarlos y abrirles las puertas solo después de que hayan escogido al nuevo pontífice. Por eso se llama cónclave, es decir, con llave. Quedan alejados del mundo, sin comunicación, en donde nadie pueda interrumpirlos o influenciarlos. Los romanos tienen un proverbio que dice: “Quien entra papa al concilio sale cardenal”. Es decir que si los medios dan por hecho que un cardenal será seguro papa, lo más probable es que no sea así. Acomodando ese proverbio a lo que nos corresponde, he dicho: “Quien entra fiscal a la Corte sale externado”. Así puede ocurrir después de lo que se ha dicho del marido de quien va ganando.

No hay una explicación válida para que aún no se haya producido la elección de la fiscal. El presidente Petro envió la terna con mucha anticipación, la Sala Plena de la Corte le dio el aval señalando que cumplían los requisitos y que no había queja frente a los antecedentes profesionales y éticos de las candidatas. Entonces, ¿por qué no deciden? El tiempo va en contra de los magistrados porque se exponen a que circulen consejas y chismes contra ellos.

Los voceros de la oposición se inventan teorías y similitudes con fallidas votaciones de épocas anteriores, cuando los hechos son muy distintos. La semana pasada casi escogen y por tres votos no fue posible.

Que no les ocurra como en la elección del sucesor del papa Benedicto XI, cuyo proceso duró 11 meses y después de muchas intrigas se optó el 5 de junio de 1305 por Bertrand de Got, quien gobernó la Iglesia bajo el nombre de Clemente V. Una vez elegido, tomó el camino de Lyon, donde recibió la tiara para luego instalarse en Aviñón, subordinado al rey francés durante años. Desde entonces encierran con llave a los cardenales para que no se equivoquen... y se equivocan.

Va a tocar hacer lo propio con los magistrados. Meterlos en cónclave para que no aparezcan ni los uribes ni los barbosas, sino solo el Espíritu Santo.