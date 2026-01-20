Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nos encontramos en emergencia económica. Se puede decir que es una institución nueva, nacida en la reforma constitucional de 1968 y mantenida en la Constitución de 1991. Si bien el país vivió más de cien años con el régimen de excepción del estado de sitio (artículo 121), en el primer Gobierno de López Pumarejo –ese sí el primer Gobierno de izquierda— uno de sus ministros, el maestro Darío Echandía, comenzó a hablar del llamado orden público económico que era distinto del orden público de policía del artículo 121.

La tesis de Echandía quedó rondando en los medios académicos y políticos. Cuando se discutía la reforma constitucional de 1968 el entonces senador por el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, Alfonso López Michelsen, en un proyecto que presentó a consideración de las cámaras, propuso que se incluyera en esa enmienda lo que se conocería como la emergencia económica.

Se aprobó, pero se advirtió que era para cuando sobrevinieran hechos distintos de los contemplados a los de orden públicos a los que se refería el artículo 121 que perturbaran o amenazaran perturbar en formas grave e inminente el orden económico y social. En esas circunstancias podía el Gobierno tomar las medidas destinadas a superar la crisis y evitar la extensión de sus efectos.

Los hechos deben ser sobrevinientes y no permanentes y por eso el Gobierno Nacional goza de facultades especiales para responder a esas circunstancias. Los decretos expedidos son transitorios y podrá el Congreso hacerlos permanentes, si así lo estima necesarios. La Corte Constitucional debe estudiarlos y, de acuerdo con su reciente jurisprudencia, suspenderlo antes que se produzca el fallo definitivo. La circunstancia de estar en vacancia judicial hizo que su estudio no los asumiera de inmediato.

Hay que esperar la decisión que tomará frente a los decretos expedidos por el Gobierno Petro porque estos no son como lo del estado de sitio, artículo 121 de la anterior Constitución, de ingrata recordación. Aquellos comenzaban con uno y terminaban con uno.