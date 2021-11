La terna para la Corte

Al Gobierno le salió el tiro por la culata en lo que tiene que ver con la elección del reemplazo de Alberto Rojas Ríos en la Corte Constitucional. Quiso proceder de la misma manera como lo hizo con el entonces procurador Fernando Carrillo, a quien le eligieron reemplazo casi seis meses antes de que se le venciera el período. En el caso de Rojas, como sus ocho años como magistrado se le vencen en marzo próximo, el Gobierno presionó al Consejo de Estado para que la terna se integrara desde ahora. Y tenía como candidatos —sin gallo tapado sino descubierto— a Álvaro Motta, su exembajador en La Haya, y, por si acaso, a Claudia Dangond, ambos de tendencia conservadora.

Presiones de aquí y de allá se presentaron en el máximo organismo de lo contencioso administrativo, porque el Gobierno deseaba conseguir la mayoría en la Corte Constitucional —que no la tiene— y el grupo progresista no quiere perder la tendencia que posee. Hubo cerca de 200 votaciones virtuales para conseguir los 20 votos que cada uno de los ternados necesita para salir adelante. Primero eligieron a Natalia Ángel y luego a Héctor Riveros —ambos progresistas—, pero no llegaban a la meta para el tercero. Varias veces un candidato en discordia, Marino Tadeo Henao, alcanzó hasta 18 votos, superando al “gobiernista” Motta, pero insuficientes para ganar. Se decretaron varios recesos. Los consejeros llegaron a una conclusión: “Si hoy no alcanzamos a elegir a los tres, tampoco están elegidos los otros dos. O todos en la cama o todos en el suelo”.

Todo parecía indicar que la mayoría del Consejo deseaba no darle gusto al Gobierno. Al final se impuso uno de trayectoria, de carrera judicial, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, también progresista: Luis Manuel Lasso. Haciendo gala de su apellido, enlazó a los que le faltaban. Logró salir adelante y la terna quedó integrada para que elija el Senado, sin ningún candidato del Gobierno. Eso se Motta. Es que no por mucho madrugar amanece más temprano.