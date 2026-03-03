Las consultas

Resume e infórmame rápido

Dentro de cinco días el país está convocado para elegir cuerpos colegiados y consultas para escoger candidatos presidenciales. No es la primera vez que se acude a este procedimiento. El 13 de marzo de 1994 hubo una consulta liberal para escoger el candidato oficial del partido. Ernesto Samper Pizano obtuvo 1’245.843 votos (48,21 por ciento); Humberto de la Calle, 335.155 (12,97 por ciento); Carlos Lleras de la Fuente, 202.925 (7,85 por ciento); David Turbay, 172.096 (6,66 por ciento); Carlos Lemos Simmonds, 129.983 (5,03 por ciento); Rodolfo González García, 72.573 (2,80 por ciento); Gloria Gaitán, 65.458 (2,53 por ciento); votos en blanco, 160.751 (6,22 por ciento); votos nulos, 198.472 (7,68 por ciento).

Resultado de esa consulta, el liberalismo se presentó con la fórmula Samper para presidente y De la Calle para la vicepresidencia. Le ganaron a Andrés Pastrana.

En el 2018 quienes convocan a una consulta son los partidos de derecha para hacerle frente al izquierdista Gustavo Petro. Iván Duque, del Centro Democrático logró 4’038.101 (67,74 por ciento); Marta Lucía Ramírez, por una Colombia Honesta y Fuerte, 1’537.790 (25,79 por ciento) y Alejandro Ordóñez, Grupo Significativo de Ciudadanos, 384.721 (6,45 por ciento).

Resultado de esa consulta se presentan con la fórmula Duque, para presidente y Marta Lucia Ramírez, para vicepresidenta. Le ganan a Petro.

En el 2022, la izquierda convoca a consulta. Gustavo Petro sacó 4’495.831; Francia Márquez, 785.215; y Camilo Romero, 277.218.

Con ese resultado hacen la fórmula, Petro para presidente y Francia Márquez para vicepresidente. Ganan con 11’291.986 (50,44 por ciento). Rodolfo Hernández queda de segundo con 10’604.337 (47,31 por ciento).

¿Qué pasará el próximo domingo? Nadie sabe porque hay más consultas que en una EPS.