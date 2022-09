Los británicos y la reina

Los británicos son, o pretenden ser, distintos del resto del mundo. Hacen parte de un Estado que no tiene Constitución escrita, los automóviles transitan por el lado izquierdo y no por el derecho, y ha sido el único país gobernado, en dos oportunidades simultáneas, por dos mujeres, una como jefa del Estado y otra como jefa del Gobierno. El monarca reina pero no gobierna y el primer ministro es el hombre más poderoso del reino. Y tras la muerte de la reina Isabel II —desde la víspera de su fallecimiento— el más poderoso del reino no es un hombre sino una mujer, la nueva primera ministra, Liz Truss.

Isabel por más de 70 años mantuvo la Corona y durante ese lapso avaló a 15 primeros ministros porque, de acuerdo con la costumbre constitucional, el monarca no los nombra, sino que acoge a aquel que determinan las fuerzas políticas del Parlamento. En Reino Unido no existe el complejo mecanismo de los otros sistemas parlamentarios que debaten sobre confianza, desconfianza, mayorías calificadas, porque hay un principio indiscutible de acuerdo con el cual el Gobierno debe gozar de la confianza de la Cámara de los Comunes, porque existe un bipartidismo. El partido que gana las elecciones conquista la mayoría de los escaños y forma el Gobierno, que debe durar toda la legislatura. Sin embargo, esto no sucedió días antes del fallecimiento de la reina, cuando cayó el primer ministro Boris Johnson, antes de concluir la legislatura. La Cámara de los Comunes, en su sabiduría, y el Partido Conservador, por sus mayorías, escogieron a la señora Truss, a quien logró avalar Isabel II antes de su muerte.

Ahora le toca a Carlos III seguir el legado de su madre. Es de las pocas personas en el mundo que comienzan a trabajar a los 73 años y, si mantiene la longevidad de su madre, hasta podrá jubilarse.

De otra parte, ¿por qué se cayó Johnson? Aún no se sabe si fue por el brexit o por un pelo.