Los escritores y los gobiernos

A propósito de la infortunada actitud del Gobierno y del embajador en España, Luis Guillermo Plata, sobre la participación en la Feria del Libro de Madrid, bueno es desempolvar la carta que le envió García Márquez a su amigo Guillermo Cano, cuando le fue ofrecido el consulado de Colombia en Barcelona. Comenzaba su gloria después de la publicación de Cien años de soledad y el canciller de la época, Alfonso López Michelsen, en un gesto de simple amistad, le pidió al presidente Lleras Restrepo que le dieran esa distinción al joven escritor.

El primer mandatario, de larga trayectoria política, tenía el pálpito de que Gabo iba a declinar, pero López, quien apenas comenzaba a desempeñarse como funcionario, luego de estar en el desierto oposicionista del MRL, le insistió. Vino el anuncio del nombramiento. Y Gabo le escribió a Cano, explicando su actitud: “He dicho varias veces y se ha publicado que no acepto puestos públicos ni subvenciones de ninguna clase; que nunca he recibido un centavo que no haya ganado con mi máquina de escribir, que cualquier oficio extraño al oficio compromete la independencia del escritor, y que esta es para él, según mi modo de pensar, algo tan esencial como saber escribir”.

Y fue enseguida más enfático: “No puedo ponerme al servicio del gobierno de mi país, y no por soberbia dogmática, ni por machismo vengativo con quien quiere tener manos arriba a los estudiantes, ni por explosiones de rabia que retumban en el exterior con un estruendo mayor que las buenas obras, sino porque estoy en desacuerdo con el sistema entero a todo lo largo y a todo lo ancho y a todo lo profundo de su estructura anacrónica”.

La carta es de febrero de 1970 y hoy el sistema sigue igual, buscando escritores neutros que hablen, no del país, sino del gobierno. Y haciendo el oso en una Feria del Libro en donde exponen libros no solo neutros, sin textos. Una especie de naranja mecánica, sin jugo.