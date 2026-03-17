Los vicepresidentes

Foto: Óscar Alarcón

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La Vicepresidencia en los EE. UU. ha sido un punto de partida para llegar a la Presidencia en ese país. Por el contrario, la Designatura y ahora la Vicepresidencia en Colombia ha sido para no llegar, con poquísimas excepciones. En el país del norte la crearon para garantizar un Ejecutivo con término fijo para no perturbar un período de cuatro años que no se interrumpiera por muerte, renuncia o impedimento permanente. Y así ha sucedido. Ha habido ocho presidentes que han asumido por muerte del titular y uno por renuncia, como fue el caso de Richard Nixon que, ante su dimisión, asumió el vicepresidente, Gerald Ford. Además, La Vicepresidencia es un trampolín para llegar a la Presidencia. Fue el caso del mismo Nixon quien fue elegido luego de ser vicepresidente de Dwight Eisenhower; George Bush, fue vicepresidente de Reagan y lo reemplazó; a Obama lo sucedió su vicepresidente Biden. Al Gore y Kamala Harris fueron vicepresidentes de Clinton y de Biden y, a pesar de que aspiraron, no fueron elegidos.

En Colombia, por el contrario, los segundos no han llegado a la Presidencia por elección popular, con excepción de Alberto Lleras y Julio César Turbay. Aquí solo sirven para empujar, para colaborar con votos, como han sido los casos recientes de Marta Lucía Ramírez con Duque y de Francia Márquez con Petro. Así que los seleccionados la semana pasada, no se hagan muchas ilusiones.

Un recuento histórico de los designados y vicepresidentes en Colombia lo hago en mi reciente libro, que ya está en librerías, Los segundos de a bordo, su historia y su historieta (Intermedio Editores). Su aparición coincidió con la escogencia de esos suplentes presidenciales inscritos hace unos días. Espero que me hagan el honor de adquirirlo porque yo, que no soy político, no tengo electores, pero confío en tener lectores.