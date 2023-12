“María” y “Cien años de soledad”

En 1867 salió al público una novela que dio mucho de qué hablar y aún hoy se recuerda. Me refiero a María, escrita por Jorge Isaacs, un judío nacido en Cali. Fue durante muchos años texto obligado de lectura en las escuelas, presentándola como ejemplo de literatura romántica. Fue Isaacs un hombre prolífico: agricultor, ingeniero, minero, educador, dramaturgo y político, pero resultó ser de malas en todo. A pesar de que su novela y sus poemas comenzaron a reimprimirse en España, México, Argentina y otros países, los malos negocios y los ínfimos derechos de autor no le permitieron salir de la pobreza. Recientemente tuve la fortuna de encontrarme en una pequeña librería una biografía suya escrita por María Cristina Restrepo (Verás huir la calma, Luna Libros) que me permitió conocer la vida de ese personaje. El libro, con una hermosa prosa que atrapa al lector desde el comienzo, nos lo muestra con sus virtudes y muchos de sus defectos, un hombre más, como miles de nuestros compatriotas que tratan de abrirse camino para sacar adelante a sus familias.

Además de ser una biografía de Jorge Isaacs, hace el libro un repaso de nuestra historia del siglo XIX con sus luchas políticas entre gólgotas y draconianos; jefes de la época como Tomás Cipriano de Mosquera, Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro, los Holguín; gobiernos de la Regeneración; disputas religiosas... en fin, un recuento de tan controvertidos años que nos llevaron a la guerra de los Mil Días y a la separación de Panamá.

Un buen libro de una señora a quien conocía de referencia por el prólogo de El olvido en la obra de Marcel Proust que le hizo el entonces expresidente Alfonso López Michelsen, quien en sus últimos años se dedicó a ese oficio para ganarse el calificativo de “prologuista”.

Siempre he pensado que después de María (1867) vivimos cien años de soledad en nuestra producción novelística, con excepción de La vorágine, que el año entrante cumple su centenario. Pasó ese tiempo y llegó Cien años de soledad, en 1967.