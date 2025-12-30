Resume e infórmame rápido

Hay dos hechos del siglo XX en Colombia sobre los cuales aún se sigue escribiendo: la caída del liberalismo en 1947 y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, al año siguiente. Van concatenados pero cada día aparecen más elementos de juicio que invitan al debate, casi ochenta años después. Allí comenzó lo que se ha llamado la Violencia.

Acaba de aparecer Colombia, un drama. Memorias de un pacifista en un país en llamas, escrito por quien fue protagonista y periodista en esas épocas, Abelardo Forero Benavides. Siempre se dijo que este escritor había elaborado una historia de esos años pero que no se iba a publicar sino después de su muerte, ocurrida en el 2003. Pues la Universidad de los Andes acaba de divulgar el libro, gracias a la guarda de su hija (también fallecida) Clemencia y su esposo Edgar Castellanos. De agradable lectura, porque sabía escribir, esta obra rememora esos años. Relata las diferencias que tuvieron Gabriel Turbay y Jorge Eliecer Gaitán que condujeron a la caída del liberalismo y al triunfo del conservador Mariano Ospina Pérez, todo en medio del inicio de la violencia.

Los hechos de aquellos años los resume así: el 9 de abril constituyó una sublevación espontánea del pueblo. El 13 de junio se sublevó el Ejército. El 10 de mayo se sublevaron la clase dirigente, la alta jerarquía eclesiástica, los banqueros y los periodistas.

Por su condición de haber sido secretario general del ministro de Gobierno, Darío Echandía, en los años de la Unión Nacional, exculpa a Ospina Pérez del cierre del Congreso y de otras conductas y, en cambio, sindica de los mismos a Laureano Gómez y a Carlos Lleras Restrepo, de quien dice que era “irascible, inflamable, nervioso, tenaz y convencido de la infalibilidad de sus opiniones”. A Alberto Lleras lo describe como “político frio, orador convincente, administrador ineficaz, buen patriota y mal amigo”.

A pesar de su parcialidad, es un buen libro para repasar y recordar nuestra historia. Forero Benavides era de Facatativá, pero por su corpulencia decían que era sinuano.