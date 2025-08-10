No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
MICROLINGOTES

Óscar Alarcón
10 de agosto de 2025 - 01:03 a. m.
El expresidente está purgando la pena en su Catedral.

......

En el año que les falta, ¿alcanzarán a ejecutar su Flan de Desarrollo?

.......

Siempre pensé que Irene Vélez era de Ambiente.

.......

No hay más devotos que los uribistas.

.......

A la juez Sandra Heredia le quieren sacar la muela del juicio.

.......

La nueva canciller es como la cordillera oriental: Roza Villavicencio.

.......

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

