Microlingotes

El expresidente está purgando la pena en su Catedral.
......
En el año que les falta, ¿alcanzarán a ejecutar su Flan de Desarrollo?
.......
Siempre pensé que Irene Vélez era de Ambiente.
.......
No hay más devotos que los uribistas.
.......
A la juez Sandra Heredia le quieren sacar la muela del juicio.
.......
La nueva canciller es como la cordillera oriental: Roza Villavicencio.
.......
