Microlingotes

El expresidente está purgando la pena en su Catedral.

......

En el año que les falta, ¿alcanzarán a ejecutar su Flan de Desarrollo?

.......

Siempre pensé que Irene Vélez era de Ambiente.

.......

No hay más devotos que los uribistas.

.......

A la juez Sandra Heredia le quieren sacar la muela del juicio.

.......

La nueva canciller es como la cordillera oriental: Roza Villavicencio.

.......