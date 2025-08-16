Microlingotes

Resume e infórmame rápido

Paz Total ante la tumba de Miguel Uribe Turbay.

.......

Entre Petro y retro, ¿cuál es la diferencia?

.......

¿Y por qué no Lima asperezas con el Perú?

.......

Petro inicia su último año con el sol a las espaldas. El sol, de la moneda peruana.

........

Luego de cien años, nuestro director asesinado no aguanta una cana más.

........

El expresidente Uribe sigue perdiendo el juicio.

.......