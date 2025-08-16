Microlingotes

No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
16 de agosto de 2025 - 10:06 p. m.
Paz Total ante la tumba de Miguel Uribe Turbay.

.......

Entre Petro y retro, ¿cuál es la diferencia?

.......

¿Y por qué no Lima asperezas con el Perú?

.......

Petro inicia su último año con el sol a las espaldas. El sol, de la moneda peruana.

........

Luego de cien años, nuestro director asesinado no aguanta una cana más.

........

El expresidente Uribe sigue perdiendo el juicio.

.......

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

