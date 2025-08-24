No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Opinión
Columnistas

MICROLINGOTES

Óscar Alarcón
24 de agosto de 2025 - 02:57 a. m.
Y como todos los ministros, el jefe de gabinete, Saade...

.......

El pastor es el nuevo embarrador de Colombia en Brasil.

......

Los problemas de nuestra TV no se resuelven tan de Prisa.

.......

¿Qué hace Carlos Ramón González en Nicaragua? Rezar Rosario... con Ortega.

........

Entre servil y ser vil solo hay un espacio.

.......

En los baños no se mira, se husmea.

Por Óscar Alarcón

