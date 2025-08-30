Microlingotes

Escucha este artículo
El pastor Saade debe saber que el presidente del Brasil no habla sino Silva.
......
¿Qué amenazador es peor, los drones o los ladrones?
.......
¿Será que la candidatura del Pacto Histórico quedó en el Quintero?
.....
“A veces USO dormir, y no me despiertan”, Petro.
.......
En el Air-e, la corrupción es con números primos.
.......
Cuando los gringos pusieron la cola a la droga, crearon la Coca Cola.
........
