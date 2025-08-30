No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
MICROLINGOTES

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
30 de agosto de 2025 - 11:52 p. m.
El pastor Saade debe saber que el presidente del Brasil no habla sino Silva.

......

¿Qué amenazador es peor, los drones o los ladrones?

.......

¿Será que la candidatura del Pacto Histórico quedó en el Quintero?

.....

“A veces USO dormir, y no me despiertan”, Petro.

.......

En el Air-e, la corrupción es con números primos.

.......

Cuando los gringos pusieron la cola a la droga, crearon la Coca Cola.

........

Por Óscar Alarcón

