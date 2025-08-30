Microlingotes

Resume e infórmame rápido

El pastor Saade debe saber que el presidente del Brasil no habla sino Silva.

¿Qué amenazador es peor, los drones o los ladrones?

¿Será que la candidatura del Pacto Histórico quedó en el Quintero?

“A veces USO dormir, y no me despiertan”, Petro.

En el Air-e, la corrupción es con números primos.

Cuando los gringos pusieron la cola a la droga, crearon la Coca Cola.

