Microlingotes

Lo de Venezuela está entre el Rubio y el moreno.
......
¿Será que Duque se lagarteó el puesto de Herodes?
......
En Colombia nos gobierna el Pacto Prehistórico.
........
Con esas charlas en TV, apaga y vámonos.
.........
Le aseguraron que iba a ganar, y en el Japón se enteró que era cuento chino.
.......
Después del partido, Bolivia quedó en La Paz... total.
.......
