Opinión
Columnistas

MICROLINGOTES

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
07 de septiembre de 2025 - 03:28 a. m.
Lo de Venezuela está entre el Rubio y el moreno.

¿Será que Duque se lagarteó el puesto de Herodes?

En Colombia nos gobierna el Pacto Prehistórico.

Con esas charlas en TV, apaga y vámonos.

Le aseguraron que iba a ganar, y en el Japón se enteró que era cuento chino.

Después del partido, Bolivia quedó en La Paz... total.

Por Óscar Alarcón

