Microlingotes

Resume e infórmame rápido

Lo de Venezuela está entre el Rubio y el moreno.

......

¿Será que Duque se lagarteó el puesto de Herodes?

......

En Colombia nos gobierna el Pacto Prehistórico.

........

Con esas charlas en TV, apaga y vámonos.

.........

Le aseguraron que iba a ganar, y en el Japón se enteró que era cuento chino.

.......

Después del partido, Bolivia quedó en La Paz... total.

.......