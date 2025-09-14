Microlingotes

Resume e infórmame rápido

Dice un brasilero: “El pueblo vota y después lo bota”.

Nuestro general quedó en su laberinto. Y por una foto le salió lo negativo.

Luis Suárez, el samario, no muerde oreja, como el uruguayo, sino mete goles.

Más que Maduro, Luis Suárez le ha hecho más daño a Venezuela.

El orden de los tractores no altera el producto, en la vía al llano.

Cuando la tormenta se avecina, la vecina se atormenta.

