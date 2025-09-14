No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
MICROLINGOTES

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
14 de septiembre de 2025 - 12:33 a. m.
Dice un brasilero: “El pueblo vota y después lo bota”.

......

Nuestro general quedó en su laberinto. Y por una foto le salió lo negativo.

.......

Luis Suárez, el samario, no muerde oreja, como el uruguayo, sino mete goles.

......

Más que Maduro, Luis Suárez le ha hecho más daño a Venezuela.

........

El orden de los tractores no altera el producto, en la vía al llano.

.......

Cuando la tormenta se avecina, la vecina se atormenta.

........

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

