Microlingotes

Gracias al acuerdo de La Habana, los del Secretariado están De la Calle.

........

Lo de Trump con el dictador venezolano es una pelea de toche con guayaba Maduro.

........

Florián pertenece al sexo puesto o al sexo impuesto.

.......

Total ¿Florián quedo suspendido o suspendida.

.......

Será que lo que hay entre las Marías (Cabal y Tarazona) ¿es un problema de sufragio?

.........

“En agosto nos vemos”, Noticias Caracol y RCN. (Por fin, no estará Petro).