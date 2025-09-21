No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

MICROLINGOTES

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
21 de septiembre de 2025 - 02:15 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Gracias al acuerdo de La Habana, los del Secretariado están De la Calle.

........

Lo de Trump con el dictador venezolano es una pelea de toche con guayaba Maduro.

........

Florián pertenece al sexo puesto o al sexo impuesto.

.......

Total ¿Florián quedo suspendido o suspendida.

.......

Será que lo que hay entre las Marías (Cabal y Tarazona) ¿es un problema de sufragio?

.........

“En agosto nos vemos”, Noticias Caracol y RCN. (Por fin, no estará Petro).

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

Conoce más

Temas recomendados:

Humor político

Microlingotes

Florián ministra

JEP

María tarazona

María fernanda Cabal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar