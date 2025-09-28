Microlingotes

Resume e infórmame rápido

“A Netanyahu no lo oiremos Hamás”, Naciones Unidas.

.......

Al representante David Racero no hay que juzgarlo con el mismo rasero porque le jala a todo.

........

Se quejan de la JEP. Dicen que aplica una justicia muy ordinaria.

........

Para ser candidato presidencial, el pastor Alfredo Saade está descertificado.

.......

Florián tiene nombre de hombre, pero no parece.

........

No pele cebollas. Si no sigue este consejo va a terminar llorando.