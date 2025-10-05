Microlingotes

Resume e infórmame rápido

“Paz, paz total en los campos, y guerra en el gabinete”, Petro.

Bajó el desempleo en el país. Claro, si le dieron puesto a Montealegre y a Benedetti.

Los congresistas decretaron semana de receso, pero no pueden ir a Miami por falta de visas.

Al abogado de Uribe deberían darle Cadena perpetua.

Los más altos del mundo, son los de los Países Bajos.

En solidaridad con Petro, Holman Morris, director de RTVC, se va trabajar a Tele... Visa.

