Microlingotes

Daniel Quintero cuenta con buen Petrocinio.

.......

La aspiración de la precandidata de la izquierda fue pegada con Corcho.

........

En materia de candidaturas, hay de todo como en boutique.

........

Bogotá será una ciudad de estaciones... de metro.

.......

A las naranjas les sacan el jugo con zumo gusto.

.......

La paz en Jerusalén ¿Tel Aviv?

.......