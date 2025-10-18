Microlingotes

Escucha este artículo
La consulta del Pacto Histórico quedó en el Quintero.
........
Al candidato de la Espriella le quemaron dos carros. Por eso es conocido de autos.
.......
El secreto mejor guardado: el fallo de Uribe.
.......
Nicolás Petro se queja de que todo en su contra lo armó el fiscal Burgos. Mejor dicho, la burguesía.
.......
Maduro está seguro de que a él no lo tumban, porque tiene Padrino.
.......
La Defensoría del Pueblo hizo su alerta temprana: la dejaron sin presupuesto.
