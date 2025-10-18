Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

MICROLINGOTES

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
18 de octubre de 2025 - 11:44 p. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La consulta del Pacto Histórico quedó en el Quintero.

........

Al candidato de la Espriella le quemaron dos carros. Por eso es conocido de autos.

.......

El secreto mejor guardado: el fallo de Uribe.

.......

Nicolás Petro se queja de que todo en su contra lo armó el fiscal Burgos. Mejor dicho, la burguesía.

.......

Maduro está seguro de que a él no lo tumban, porque tiene Padrino.

.......

La Defensoría del Pueblo hizo su alerta temprana: la dejaron sin presupuesto.

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

Conoce más

Temas recomendados:

Humor político

Microlingotes

Daniel Quintero

Nicolás Petro

Abelardo de la Espriella

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.