Microlingotes

Montealegre siempre fue el ministro Davivienda porque estaba en el lugar equivocado.

........

Las relaciones de Petro con EE. UU. han pasado de Rubio (Marco) a Moreno (Bernie).

......

Para Petro el Premio Nobel de Paz fue para María Corina Manchado.

......

El presidente cambió la paz total por el lápiz total.

........

Cuando Benedetti habla de Constituyente, se ha fumado más de una papeleta.

........

“Quiero agradecer a Vicky Dávila. Ella me apoyó Semana a Semana”, Uribe.

.......

Le dijo el caballo a su jinete: “He sido víctima de un montaje”.