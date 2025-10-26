Logo El Espectador
MICROLINGOTES

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
26 de octubre de 2025 - 12:36 a. m.
Montealegre siempre fue el ministro Davivienda porque estaba en el lugar equivocado.

........

Las relaciones de Petro con EE. UU. han pasado de Rubio (Marco) a Moreno (Bernie).

......

Para Petro el Premio Nobel de Paz fue para María Corina Manchado.

......

El presidente cambió la paz total por el lápiz total.

........

Cuando Benedetti habla de Constituyente, se ha fumado más de una papeleta.

........

“Quiero agradecer a Vicky Dávila. Ella me apoyó Semana a Semana”, Uribe.

.......

Le dijo el caballo a su jinete: “He sido víctima de un montaje”.

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

Atenas (06773)Hace 53 minutos
Oscarín, y qué tal este Microlingote: Lo q’ le dijo la pluma al fallido opinador, “cuán abusas de mi con tu marcado sectarismo”. Atenas.
Atenas (06773)Hace 53 minutos
