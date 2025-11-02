MICROLINGOTES

Resume e infórmame rápido

El huracán Melissa no atentó contra Petro en su viaje, por falta de combustible.

........

Lo del candidato de Petro, es un Roy... o

........

¿Cómo hará el elector con dos candidatos Cepeda?

......

A la lista del Pacto Histórico le pusieron Corcho.

......

“Hay que dar al César lo que es del César y a Simón lo que le corresponde”, Uribe.

......

En un asado lo mejor es el lomo sapiens.