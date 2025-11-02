Logo El Espectador
MICROLINGOTES

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
02 de noviembre de 2025 - 01:48 a. m.
El huracán Melissa no atentó contra Petro en su viaje, por falta de combustible.

Lo del candidato de Petro, es un Roy... o

¿Cómo hará el elector con dos candidatos Cepeda?

A la lista del Pacto Histórico le pusieron Corcho.

“Hay que dar al César lo que es del César y a Simón lo que le corresponde”, Uribe.

En un asado lo mejor es el lomo sapiens.

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

