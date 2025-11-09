Microlingotes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Lo descabezaron. No fueron nada Galán...tes con Alejandro Gaviria.

........

De la Espriella anda con los cristianos, por devotos.

.......

Las hijas de Pizarro: una buscando votos y otra sufragios en discoteca.

.......

La candidatura de Mauricio Cárdenas se cayó con casa y todo. Quedó sin cuota inicial.

........

“Maduro tiene las horas contadas”. ¿Quién lo dijo? ¿Duque o Trump?

.........

Petro ¿se quedó sin gasolina?

........