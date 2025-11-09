Logo El Espectador
Opinión
MICROLINGOTES

Óscar Alarcón
09 de noviembre de 2025 - 01:17 a. m.
Lo descabezaron. No fueron nada Galán...tes con Alejandro Gaviria.

De la Espriella anda con los cristianos, por devotos.

Las hijas de Pizarro: una buscando votos y otra sufragios en discoteca.

La candidatura de Mauricio Cárdenas se cayó con casa y todo. Quedó sin cuota inicial.

“Maduro tiene las horas contadas”. ¿Quién lo dijo? ¿Duque o Trump?

Petro ¿se quedó sin gasolina?

Por Óscar Alarcón

Temas recomendados:

Humor político

Microlingotes

Alejandro Gaviria

Abelardo de la Espriella

Nicolás Maduro

Trump

 

