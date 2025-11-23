Logo El Espectador
Opinión
Columnistas

MICROLINGOTES

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
23 de noviembre de 2025 - 02:42 a. m.
¡Verónica Alcoser en Suecia! ¿No es esto...colmo?

......

La canciller Villavicencio está como la carretera, con derrumbes.

.......

Sin visa, a Petro cómo le van a pagar ahora ¿en bolsa?

.......

Iván Mordisco sigue mostrando los dientes.

.......

No aceptó el nuevo minJusticia Valencia Copete. ¿Sería un problema de cabello?

........

Hace 50 años murió el dictador de España. Nos dejó un rey muy barato: solo costó un Franco.

.......

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

