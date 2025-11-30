Microlingotes

Resume e infórmame rápido

El Altísimo no pudo ayudar a los Doce Apóstoles.

......

Los problemas del Ejército son con más generales y menoscabo.

.......

¿Será que a los servicios de inteligencia del Ejército los manejan como una Huerta?

.......

Dizque era falso el informe. Señores del Ejército, Caracol TV.

.......

Los topes de la campaña “Petro Presidente” los investigaron con fracking.

.......

La situación de la rectoría de la UN ¿será por falta de facultades?