Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

MICROLINGOTES

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
30 de noviembre de 2025 - 01:44 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Altísimo no pudo ayudar a los Doce Apóstoles.

......

Los problemas del Ejército son con más generales y menoscabo.

.......

¿Será que a los servicios de inteligencia del Ejército los manejan como una Huerta?

.......

Dizque era falso el informe. Señores del Ejército, Caracol TV.

.......

Los topes de la campaña “Petro Presidente” los investigaron con fracking.

.......

La situación de la rectoría de la UN ¿será por falta de facultades?

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

Conoce más

Temas recomendados:

Humor Políticos

Microlingotes

Disidencias de Calarcá

Paz Total

General Huertas

Caracol Noticias

Topes de campaña

Petro Presidente

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.