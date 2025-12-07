Logo El Espectador
Opinión
Columnistas

MICROLINGOTES

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
07 de diciembre de 2025 - 01:15 a. m.
Si a “Calarcá” lo encuentran culpable, le dan casa por Huerta.

La popularidad de Vicky se vino en.... cuesta.

Con esos conciertos ya De la Espriella sobrepasó los topes.

En el Centro Democrático, los Uribe hacen la U.

A Trump y a Maduro los separa un Cabello.

La exmimnistra Carolina Corcho es siquiatra, pero no paciente.

Conoce más

