Microlingotes

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Si a “Calarcá” lo encuentran culpable, le dan casa por Huerta.
.......
La popularidad de Vicky se vino en.... cuesta.
.......
Con esos conciertos ya De la Espriella sobrepasó los topes.
.......
En el Centro Democrático, los Uribe hacen la U.
........
A Trump y a Maduro los separa un Cabello.
.......
La exmimnistra Carolina Corcho es siquiatra, pero no paciente.
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación