Microlingotes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras Carlos Ramón González está de rumba en Nicaragua, los exministros se derrumban.

........

Si se suman las firmas de los precandidatos, superan el censo electoral.

.......

La reforma a la salud no tuvo remedio.

......

También como en Venezuela, la Cabal está pidiendo que muestren las actas.

.......

La derecha está entre el Tigre y la Paloma.

.......

¿Será que a Benedetti le dan una de sus casas por cárcel?

........

Todo parece que Hay Festival, no hay.

......

En la Dian van a celebrar el Día de Reyes. Odian.

......

Los Valencia han pasado de León a Paloma.

.......

Las fiestas en Nicaragua con Ortega y Carlos Ramón y sus tesos.