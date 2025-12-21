Microlingotes

Logo El Espectador
Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
21 de diciembre de 2025 - 01:25 a. m.
Mientras Carlos Ramón González está de rumba en Nicaragua, los exministros se derrumban.

........

Si se suman las firmas de los precandidatos, superan el censo electoral.

.......

La reforma a la salud no tuvo remedio.

......

También como en Venezuela, la Cabal está pidiendo que muestren las actas.

.......

La derecha está entre el Tigre y la Paloma.

.......

¿Será que a Benedetti le dan una de sus casas por cárcel?

........

Todo parece que Hay Festival, no hay.

......

En la Dian van a celebrar el Día de Reyes. Odian.

......

Los Valencia han pasado de León a Paloma.

.......

Las fiestas en Nicaragua con Ortega y Carlos Ramón y sus tesos.

Por Óscar Alarcón

