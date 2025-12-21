Microlingotes

Escucha este artículo
Mientras Carlos Ramón González está de rumba en Nicaragua, los exministros se derrumban.
........
Si se suman las firmas de los precandidatos, superan el censo electoral.
.......
La reforma a la salud no tuvo remedio.
......
También como en Venezuela, la Cabal está pidiendo que muestren las actas.
.......
La derecha está entre el Tigre y la Paloma.
.......
¿Será que a Benedetti le dan una de sus casas por cárcel?
........
Todo parece que Hay Festival, no hay.
......
En la Dian van a celebrar el Día de Reyes. Odian.
......
Los Valencia han pasado de León a Paloma.
.......
Las fiestas en Nicaragua con Ortega y Carlos Ramón y sus tesos.
